ماجستير في الذكاء الاصطناعي لتطوير قدرات منسوبي “الداخلية”

دشنت وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" برنامج "ماجستير الذكاء الاصطناعي" لمنسوبي وزارة الداخلية.

تطوير القدرات البشرية

والبرنامج الذي يعد أحد ثمرات مذكرة التعاون بين برنامج تطوير وزارة الداخلية وكلية الملك فهد الأمنية وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، التي تم توقيعها العام الماضي، يستهدف تطوير القدرات البشرية لمنسوبي الوزارة من خلال إقامة برامج تعليمية وتدريبية متخصصة، ورفع مستوى مهاراتهم.

وأكّد المهندس الدبل، أن البرنامج سيسهم في رفع مستوى مهارات منسوبي الوزارة وإكسابهم مهارات جديدة تخدم نطاق العمل، وتزويدهم بالبنية التحتية التقنية اللازمة للوصول إلى القدرات المطلوبة لهم، ويحقق الأهداف الإستراتيجية التي تتواءم مع رؤية السعودية 2030.

تعزيز دور وزارة الداخلية

من جهته، أوضح اللواء الدعيج، أن البرنامج يعزز الدور الحيوي لوزارة الداخلية في مجالات تقديم الخدمات وكفاءة الأعمال عبر تمكين الموارد البشرية بالمهارات اللازمة وتوظيفها بما يعود بالنفع عليهم في تنفيذ واجباتهم، مبينًا أن "ماجستير الذكاء الاصطناعي" يأتي ليواكب التقنيات الجديدة في مختلف المجالات.

وتم تدشين البرنامج بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية المهندس نبيل بن خالد الدبل، ومدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، وعميد كلية الحاسوب والهندسة الكهربائية وعلوم الرياضيات والهندسة في "كاوست" البروفيسور جيانلوكا سيتي، وذلك في كلية الملك فهد الأمنية بالرياض.

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