أمين مجلس التعاون يعزي المملكة في استشهاد طاقم طائرة خميس مشيط

قدم الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، خالص التعازي والمواساة للمملكة، في شهداء طائرات القوات الجوية الملكية.

وسأل المولى -عز وجل- أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وكانت وزارة الدفاع، أعلنت سقوط طائرة مقاتلة من نوع "ف-15 اس ايه"، مساء أمس الأربعاء، أثناء مهمة تدريبية بمحافظة خميس مشيط واستشهاد طاقمها الجوي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي: "استشهاد طاقم الطائرة ـ رحمهما الله ـ، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان".

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وتلقت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس التعازي في استشهاد طاقم الطائرة.

منظمات ودول تعزي المملكة

وقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، اليوم التعازي للمملكة في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.

وأكد الأمين العام للمنظمة، تضامن المنظمة مع المملكة في هذا المصاب، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

بدورها، قدمت ليبيا، تعازيها إلى حكومة وشعب المملكة العربية السعودية في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، تعاطف وتضامن دولة ليبيا حكومة وشعباً مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار.

وأعربت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع المملكة في ضحايا سقوط طائرة خميس مشيط، مقدمةً خالص تعازيها ومواساتها للمملكة ولشعبها، ولأهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم.

أعربت الحكومة الأردنية، عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، في استشهاد طاقم إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة أثناء مهمة تدريبية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط.