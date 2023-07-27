أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط 2781 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، خلال العمل الميداني المستمر الذي تقوم به الإدارة.

وأوضحت الإدارة أنه جرى ضبط 1833، مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في جميع مناطق المملكة.

المرور تشدد على ضرورة الالتزام

وقال الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور عبر موقع "تويتر"، إن "تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تضبط 2781 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة".

تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/C0TtMDM9Sp — المرور السعودي (@eMoroor) July 27, 2023

وأضاف أن ذلك جاء ضمن العمل الميداني المستمر التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة، مشيرًا إلى أن إدارة المرور تهيب الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

مزاد اللوحات المعدنية أبشر

وطرحت الإدارة العامة للمرور، أمس الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، التي تُمَكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح المزاد الذي يبدأ اليوم الأربعاء سيستمر حتى غد الخميس، مؤكدة على أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وحددت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.

من ناحية أخرى، نوهت منصة أبشر من أهمية عدم التجاوب مع رسائل البريد الإلكتروني التي تطلب أي معلومات شخصية أو سداد مبالغ مالية.