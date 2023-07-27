“ريفايفا” توقع اتفاقية لإعادة تدوير الإطارات التالفة

وقّعت شركة خدمات البيئة العالمية "ريفايفا"، -التابعة لمجموعة "سرك" لإعادة التدوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية تعاون مشتركة مع ENRESTEC المتخصصة في إعادة تدوير الإطارات، وشركة "هامة" القابضة السعودية، بهدف إعادة تدوير الإطارات الهالكة التالفة.

اقرأ أيضا

الصندوق السعودي للتنمية: منحة تنموية لمدينة الملك عبدالله بالبحرين

وتهدف "ريفايفا" من خلال هذا التعاون الجديد، إلى تقليل الثلوث البيئي بشكل كبير وتشجيع إعادة التدوير والحفاظ على الموارد والاستفادة منها، وفق بيان رسمي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد الراشد، إن هذا التعاون سيؤدي إلى تطوير وتنفيذ تقنيات إعادة التدوير المتقدمة التي يمكن أن تحول الإطارات المستعملة إلى موارد قيمة مثل زيت الانحلال الحراري، والكربون الأسود والفولاذ، ويمكن استخدامها بعد ذلك في مختلف الصناعات، بما في ذلك البناء، والرصف، وحتى الوقود.