الإصابة تحرم لاعب الشباب متعب الحربي من المشاركة البطولة العربية

أصيب لاعب نادي الشباب متعب الحربي مع انطلاق منافسات البطولة العربية للأندية.

وأكد الحساب الرسمي لنادي الشباب، على منصة "إكس"، أن الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب الفريق الكروي الأول متعب الحربي عن تعرضه لإصابة في مفصل القدم وسيتم إعادة تقييم إصابة اللاعب خلال الاسبوعين القادمين.

اللاعب أصيب في معسكر الفريق بالنمسا

وجاءت إصابة اللاعب خلال معسكر الفريق في النمسا ضمن التحضيرات للموسم الجديد 2023 – 2024.

ويتواجد فريق الشباب في البطولة العربية بالمجموعة الثالثة مع أندية: النصر – الزمالك المصري – الاتحاد المنستيري التونسي.

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