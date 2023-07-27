انطلاق معسكر حكام دوري المحترفين في صربيا

أعلنت لجنة الحكام في اتحاد كرة القدم تدشين المعسكر الإعدادي لحكام الدوري السعودي للمحترفين في مدينة نوفي ساد الصربية.

يبدأ المعسكر من 27 يوليو وحتى 8 أغسطس، استعداداً للموسم الجديد الذي سينطلق في 11 أغسطس.

ويشارك في المعسكر 24 حكم ساحة، و32 حكماً مساعدًا، ومدربين للياقة، و3 محاضرين.

محاضرات وتدريبات لياقة

يتخلل المعسكر برنامج على فترتين صباحية ومسائية، حيث يُجري الحكام، خلال الفترة الصباحية، تدريبات لياقية، تتبعها محاضرات نظرية عن تعديلات قانون كرة القدم، ومراجعة لأبرز لقطات الموسم الماضي، بالإضافة لمحاضرات فنية استعداداً للموسم الجديد، يقدمها عدد من المحاضرين الدوليين من "الفيفا"

وتشهد الفترة المسائية بالمعسكر تدريبات عملية للحكام على تقنية حَكَم الفيديو المساعد، بالإضافة لتمارين بدنية، وحالات تحكيمية عملية.

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