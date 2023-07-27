خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

وقال الملك: "علمنا بنبأ وفاة أخيكم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان.

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وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة أخيكم سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيق، ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب" .