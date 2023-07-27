القبض على 14 مخالفاً لنظام أمن الحدود لتهريبهم 225 كيلوجرامًا من “القات”

ألقت قوات حرس الحدود في منطقة جازان، القبض على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود، حسبما أعلنت اليوم الخميس.

حرس الحدود تضبط مجموعة من المهربين

وضبطت قوات حرس الحدود 225 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر، مع المهربين الذين تم القبض عليهم.

#حرس_الحدود بمنطقة جازان يقبض على (14) مخالفًا لنظام أمن الحدود لتهريبهم (225) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/uN3p1qjtfd — حرس الحدود السعودي (@BG994) July 27, 2023

وتعمل قوات حرس الحدود داخل المملكة على ضبط كافة الحدود لمنع أي نشاط مخالف لأمن الحدود سواء.

وكانت الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان، في وقت سابق أحبطت عملية تهريب 165 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وذكر بيان، أن الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان أحبطت عملية تهريب (165) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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وأهابت الجهات الأمنية بالمواطنين الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.