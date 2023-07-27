رئاسة المسجد النبوي تنظّم برنامج “تمكين” للفرق التطوعية

نظَّمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامج "تمكين" لاستقطاب الفرق التطوعية وتأهيلها للمشاركة في منظومة الخدمات المقدمة داخل الأقسام والساحات النسائية بالمسجد النبوي.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوكالة على استقطاب الفرق التطوعية وتأهليها للمشاركة في الخدمات المقدمة داخل الأقسام والساحات النسائية بالمسجد النبوي.

التدريب على العمل التطوعي

وبلغت عدد الفرص المعروضة في منصة العمل التطوعي الوطنية 26 فرصة خلال موسم الحج لهذا العام، إذ تم من خلالها استقطاب 1908 متطوعة في 23 فريقاً.

فيما بلغ عدد الإدارات المستفيدة من المتطوعات 16إدارة، حيث الوكالة على تثقيفهن من خلال إقامة لقاءات تدريبية قبل بداية الموسم تتناول كيفية بناء الفريق التطوعي وأهم القواعد السلوكية للتطوع.

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