ولي العهد يُعزي هاتفياً شيوخ الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالات هاتفية بكل من الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، و الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، و الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات.

وأعرب ولي العهد خلال الاتصالات الهاتفية عن خالص العزاء والمواساة في وفاة أخيهم الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

من جانبهم عبر الشيوخ عن خالص شكرهم وتقديرهم لولي العهد على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.

اقرأ أيضا: ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الإمارات في وفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان