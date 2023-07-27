الاتحاد يفتتح مشواره في “كأس الملك سلمان” بـ3 نقاط ثمينة أمام الترجي التونسي

استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مشاركته في كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتحقيق فوز بنتيجة 2-1 على الترجي التونسي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

و افتتح الترجي التسجيل في الدقيقة 26 بتسديدة قوية من أسامة بوقرة على يسار حارس الاتحاد إلى داخل الشباك، قبل أن يحرز الاتحاد هدف التعادل برأسية رائعة من عبدالرزاق حمدالله بصناعة من كريم بنزيما في الدقيقة 35.

فيما أحرز بنزيما الهدف الثاني للاتحاد، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة، علماً بأنه أول أهدافه بقميص فريقه الجديد في كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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