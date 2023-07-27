النسخة الجديدة من برنامج “نشاطي”.. الأهداف والمناطق وطريقة التسجيل

انطلقت فعاليات النسخة الجديدة من برنامج "نشاطي"، في 8 مناطق بالمملكة، تشمل 5 مدن و3 شواطئ، مستهدفاً الفئة العمرية (6 - 18 سنة) من الجنسين.

وأكد الاتحاد السعودي للرياضة للجميع اليوم إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "نشاطي"، بحضور عوائل المشاركين.

أهداف برنامج نشاطي

وتهدف النسخة الجديدة إلى زيادة المشاركة المجتمعية في ممارسة الرياضة، وتحسين الصحة واللياقة البدنية، وتحقيق مستهدفات برنامج "جودة الحياة" أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030.

وتنطلق رحلة فعاليات البرنامج من مدينة أبها، لتمتد إلى سبع مدن في المملكة، لتشمل كل من مدن الرياض، والمدينة المنورة، والدمام، وبريدة، وثلاثة شواطئ في كل من مدينة ينبع، والجبيل، والقنفذة، وتستمر الفعاليات حتى الخامس من أغسطس المقبل ، تشهد خلالها الشواطئ 4 أيام من الفعاليات والأنشطة الرياضية.

ويمكن للراغبين في التسجيل عن طريق تطبيق الاتحاد أو الموقع الإلكتروني