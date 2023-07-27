“الشيوخ الأميركي” يوافق على رفع موازنة الدفاع إلى 832 مليار دولار

صوتت لجنة الاعتمادات في مجلس الأميركي، لصالح مشروع رفع موازنة الدفاع إلى 832 مليار دولار، في آخر نشاطات الكونغرس الأميركي، الذي يبدأ، الخميس، عطلة تمتد لشهرين.

وسيعود التشريع إلى مجلس النواب مجدداً، لإقرار الموازنة قبل أن يصادق عليه الرئيس جو بايدن، ليصبح قانوناً ساري المفعول.

8 مليارات دولار لـ"ميزانية الطوارئ"

وبحسب مشروع القانون، فإنه تم تخصيص 8 مليارات دولار لـ"ميزانية الطوارئ"، والتي يتم منح أوكرانيا المساعدات العسكرية من خلالها.

وتشمل "ميزانية الطوارئ" أيضاً، 1.1 مليار دولار للمساعدات العسكرية لتايوان.

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