الأرصاد: طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار الطقس حار الى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية، الرياض والقصيم.

في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الطريق من مكة المكرمة الى جازان.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ومنطقة نجران، وكذلك الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية بسرعة15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر الى المتر والنصف على الجزءالشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من خفيف الى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.