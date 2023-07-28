مفاجأة.. ماني ضمن قائمة النصر في البطولة العربية

كشفت تقارير صحفية أن النصر أضاف اسم السنغالي ساديو ماني جناح بايرن ميونخ إلى قائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية.

وكانت البطولة العربية 2023 (كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم) انطلقت أمس الخميس في السعودية وتتواصل حتى 12 أغسطس المقبل.

ورغم أن النصر لم يحسم صفقة تعاقده مع ساديو ماني، غير أن صحيفة "الرياضية" أشارت إلى أن النادي قدم اللاعب في قائمة البطولة العربية تحسبا للتوقيع معه هذا الصيف.

ووضع النصر "ماني" على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي الجاري لتدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد، واتخذت المفاوضات وقتا طويلا لمحاولة حسمها، قبل أن يقترب في الوقت الحالي من الاتفاق بشكل نهائي.

ورغم إعطاء بايرن ميونخ الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، لكنها كانت تتوقف بسبب بعض الأمور المالية.

ما آخر أخبار مفاوضات النصر مع ساديو ماني؟

حسبما كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن النصر قدم عرضا بحوالي 37 مليون يورو لبايرن من أجل ضم ساديو ماني، مشيرا إلى أن النادي السعودي يثق الآن في حسم الصفقة.

وأضاف صحفي "سكاي سبورتس" أن المحادثات بين إدارتي النصر وبايرن وصلت إلى المراحل النهائية.

وأشار رومانو إلى أن وكيل ماني يتفاوض على بنود العقد الشخصية للاعب مع النصر.

ومن المنتظر أن تستغرق المفاوضات ومناقشة تفاصيل الصفقة بضعة أيام.

وكانت تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن عقد ماني مع النصر سيمتد إلى 3 سنوات حتى صيف 2026، وسيكون راتب اللاعب 40 مليون دولار في الموسم الواحد.

وانتقل ماني إلى بايرن ميونخ في الصيف الماضي وكانت بدايته صعبة في أول موسم له مع الفريق، حيث عانى من إصابة طويلة أبعدته عن المشاركة في كأس العالم. كما أنه دخل في مشادة مع ليروي ساني داخل غرفة خلع الملابس.