طائرة تركية تهبط اضطراريا في الجزائر بعد انتحار أحد ركابها

أقدم راكب على الانتحار، داخل إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية التركية، خلال رحلة من إسطنبول إلى مراكش المغربية.

وذكرت تقارير صحافية، أن راكب أجنبي لم يتم الكشف عن جنسيته؛ قد أقدم على الانتحار، داخل حمام طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، في الرحلة رقم TK619، عقب مكوثه في الحمام لوقت طويل، الأمر الذي أثار شكوك أفراد طاقم الطائرة.

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وأفادت التقارير، أن الراكب كان فاقدًا للوعي لدى إخراجه من حمام الطائرة، وأجريت له إسعافات أولية من قبل طاقم الطائرة وطبيب كان من بين المسافرين، ومع تدهور حالة الراكب الصحية نفذ الطيار هبوطا اضطراريا في الجزائر لاسعافه.

وعقب هبوط الطائرة اضطراريًا؛ أعلنت الطواقم الطبية بالمطار وفاة الراكب منتحرًا، فيما أقلعت الطائرة مجددا لتكمل رحلتها بعد استلام السلطات الجزائرية جثمان الراكب المنتحر.

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