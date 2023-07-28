الحزم يتعاقد مع فينيسيوس (فيديو)

واصل نادي الحزم تعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد في الدوري السعودي بعد صعوده للمسابقة، بالتعاقد مع لاعب برازيلي جديد يدعى "فينيسيوس".

وأعلن الحزم في بيان رسمي في الساعات الأولى من صباح الجمعة عن تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي فينيسيوس جوس، الشهير بـ"فينا".

ونشر الحزم مقطع فيديو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لمهارات الوافد الجديد، معلقا: "راقص السامبا حزماوي".

من هو فينيسيوس جوس؟

فينيسيوس جوس يبلغ من العمر 32 عاما، وسبق له اللعب لعدة أندية، آخرها غريميو البرازيلي.

ولعب فينيسيوس طوال مسيرته 388 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 76 هدفا وصنع 46 أخرى لزملائه بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويتشابه اسم لاعب الحزم الجديد مع مواطنه فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن الدوري السعودي أصبح محط أنظار وسائل الإعلام مؤخرا، في ظل استقطاب أنديته لعدد من نجوم العالم.