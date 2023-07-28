“تويتر” تستحوذ على اسم مُستخِدم يحمل شعار “X”

استحوذت منصة "تويتر"، التي أصبحت تُعرف حالياً بمنصة "إكس"، على اسم مستخدم يحمل شعارها الجديد "X".

وكان المالك الجديد لشركة "تويتر" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قد أعلن قبل أيام عن تغيير شعار المنصة إلى "إكس"، علماً بأنه قام ماسك بتغيير الصورة الرمزية الخاصة به إلى شعار X وأسقطت الشركة شعار الطائر الأرزق الذي اشتهرت به لسنوات.

وقال المستخدم جين إكس هوانج، وهو شريك مؤسس في شركة أورانج للتصوير الفوتوجرافي، إن "تويتر" عرضت عليه عدة أسماء (يوزرنيم) بديلة وسلعاً مجانية في مقابل تخليه عن الحساب.

وأوضح أنه تلقى رسالة بالبريد الإلكتروني تفيد بشكل أساسي بأن الشركة ستأخذ اسم المستخدم الخاص به، مشيراً إلى أن البريد الإلكتروني جاء من عنوان عام هو [email protected]، وليس من موظف محدد في الشركة.