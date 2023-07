كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول إلى الاتحاد بطل الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتخذت مفاوضات الاتحاد مع ليفربول لضم فابينيو وقتا طويلا لمحاولة حسمها، رغم الاتفاق على البنود الشخصية في الصفقة بشكل نهائي في وقت سابق.

وتعطلت الصفقة خلال الأيام الأخيرة بعد تداول أنباء عن امتلاك اللاعب نوعا من الكلاب، محظور دخوله إلى المملكة العربية السعودية، وهي من سلالة "بولدوغ" الفرنسية.

لكن في تطور جديد للمفاوضات، كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن الاتحاد وليفربول يقتربان من حسم صفقة فابينيو، الاتفاق على وشك الانتهاء

وأضاف صحفي شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فابينيو سيخضع للكشف الطبي قريبًا.

Understand Al Ittihad and Liverpool are closing in on Fabinho deal. Agreement on verge of being completed 🔴🇸🇦#LFC still cautious as documents have to be checked but it’s v close.

Fabinho will undergo medical soon, if all goes to plan. Three year deal agreed with the player. pic.twitter.com/V5kz7lMRuz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023