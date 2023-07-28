كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن صفقة انتقال البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول إلى الاتحاد بطل الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتخذت مفاوضات الاتحاد مع ليفربول لضم فابينيو وقتا طويلا لمحاولة حسمها، رغم الاتفاق على البنود الشخصية في الصفقة بشكل نهائي في وقت سابق.

اقرأ أيضا.. ماني ضمن قائمة النصر في البطولة العربية

وتعطلت الصفقة خلال الأيام الأخيرة بعد تداول أنباء عن امتلاك اللاعب نوعا من الكلاب، محظور دخوله إلى المملكة العربية السعودية، وهي من سلالة "بولدوغ" الفرنسية.

ما آخر أخبار مفاوضات الاتحاد مع فابينيو؟

لكن في تطور جديد للمفاوضات، كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن الاتحاد وليفربول يقتربان من حسم صفقة فابينيو، الاتفاق على وشك الانتهاء

وأضاف صحفي شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن فابينيو سيخضع للكشف الطبي قريبًا.

Understand Al Ittihad and Liverpool are closing in on Fabinho deal. Agreement on verge of being completed 🔴🇸🇦#LFC still cautious as documents have to be checked but it’s v close. Fabinho will undergo medical soon, if all goes to plan. Three year deal agreed with the player. pic.twitter.com/V5kz7lMRuz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 28, 2023

وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيوقع اللاعب الدولي البرازيلي على عقد مع الاتحاد لمدة ثلاث سنوات حتى عام 2026.

وكان الاتحاد توصل لاتفاق نهائي للحصول على خدمات فابينيو من صفوف ليفربول مقابل 40 مليون جنيه إسترليني.

ماذا قدم فابينيو مع ليفربول؟

ويرتبط فابينيو (29 عاما) بعقد مع ليفربول حتى عام 2026 بعد انضمامه للفريق عام 2018 قادما من موناكو الفرنسي.

وكان اللاعب البرازيلي عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدرب يورجن كلوب، إذ شارك في 49 مباراة بكل البطولات في الموسم الماضي 2022-2023.

اقرأ أيضا.. الحزم يتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس

وتعاقد نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع كل من الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر قادما من صفوف برايتون الإنجليزي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، والمجري دومينيك سوبوسلاي قادماً من صفوف لايبزيج الألماني مقابل 70 مليون يورو.

لكن النادي الإنجليزي خسر خدمات قائد فريقه جوردان هندرسون بعد انتقاله إلى الاتفاق السعودي مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، كما رحل كل من نابي كيتا وأوكسليد تشامبرلين وجيمس ميلنر بعد نهاية عقودهم مع النادي بنهاية الموسم الماضي 2022-2023.