سيارات كهربائية تشتعل في عرض البحر.. ثروة هائلة تحترق بسبب بطارية

تشتعل نحو 500 سيارة كهربائية، على متن سفينة شحن قبالة الساحل الهولندي، وفق وسائل إعلام أوروبية.

وقالت وكالة "إيه.إن.بي" للأنباء اليوم الجمعة إن ما يقرب من 500 سيارة كهربائية على متن سفينة شحن مشتعلة قبالة الساحل الهولندي، وذلك نقلا عن شركة كيه لاين المشغلة للسفينة.

وقال خفر السواحل إن حاملة سيارات مشتعلة كانت تنجرف قبالة الساحل الهولندي يوم الخميس، بعد يوم من اشتعال النيران في السفينة المسجلة في بنما، ما تسبب في مقتل أحد أفراد الطاقم الهندي وإصابة عدد آخر.

واشتعلت النيران في طريق فريمانتل السريع الذي يبلغ ارتفاعه 199 مترًا، وقفز العديد من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 شخصًا من فوق القارب هربًا من ألسنة اللهب وأنقذهم خفر السواحل الهولندي.

قال خفر السواحل على موقعه على الإنترنت إن سبب الحريق غير معروف، لكن تم سماع أحد المستجيبين للطوارئ في تسجيل نشرته محطة الإذاعة الهولندية RTL قائلاً "بدأ الحريق في بطارية سيارة كهربائية".

آلاف السيارات كانت في طريقها إلى مصر

ما يقرب من 25 من 2857 مركبة على متن السفينة، التي كانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر، كانت تعمل بالكهرباء.

وقال المتحدث باسم مجلس السلامة الهولندي أرين زيجرز إن السلطة البحرية في بنما بدأت تحقيقا وإن من المتوقع أن تساعد هولندا في التحقيق.

أفادت وكالة الأنباء الهولندية ANP بأن السفينة فريمانتل انجرفت غربًا في المياه الدولية من موقعها الأولي قبالة جزيرة أميلاند في اتجاه جزيرة تيرشيلينج.

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