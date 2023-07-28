ميدو يهاجم أسطورة ليفربول بسبب الدوري السعودي

فتح أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، النار على جيمي كارجر، أسطورة دفاع ليفربول الإنجليزي، بعد انتقاده الصفقات القوية للدوري السعودي.

وكان جيمي كاراغر انتقد حجم الإنفاق الذي تقوم به أندية الدوري السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي بعد استقطاب العديد من النجوم من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ميدو يفتح النار على جيمي كارجر

وكتب ميدو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا): "مهاجمة كاراغر ممثلا للإعلام الإنجليزي لمشروع كرة القدم في السعودية هجوم فيه الكثير من العنصرية والإدعاءات الكاذبة".

وأضاف اليوم الجمعة: "لماذا سمحتم لأنفسكم بصرف المليارات لجعل دوريكم الأفضل في العالم؟، هذا شئ نحترمكم عليه ولكن لا تسمحوا لغيركم بأن يستغل شغف العالم بكرة القدم من أجل جذب استثمارات لبلادهم".

وأتم ميدو تغريدته متسائلا: "لماذا يكره البعض رؤية غيره يتطور في أي مجال؟".

مهاجمة #كاراغر ممثلا للاعلام الانجليزي لمشروع كرة القدم في #السعودية هجوم فيه الكثير من العنصرية والادعائات الكاذبة!! لماذا سمحتم لأنفسكم بصرف المليارات لجعل دوريكم الافضل في العالم وهذا شئ نحترمكم عليه ولا تسمحوا لغيركم بأن يستغل شغف العالم بكرة القدم من أجل جذب استثمارات… — Mido (@midoahm) July 28, 2023

وشهد الميركاتو الحالي في الدوري السعودي انضمام العديد من الأسماء الكبرى، حيث انتقل الثلاثي كريم بنزيما ونغولو كانتي وجوتا إلى الاتحاد بطل الدوري السعودي.

كما تعاقد الهلال مع الرباعي روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم، والنصر مع مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس، وانتقل روبرتو فيرمينو وإدوارد ميندي للأهلي.

وأصبح جوردان هندرسون قائد ليفربول أحدث انتدابات الدوري السعودي هذا الصيف بعد انتقاله إلى صفوف الاتفاق الذي يقوده ستيفن حيرارد أسطورة الريدز السابق.

وبدأ الدوري السعودي سلسلة استقطاب نجوم العالم في يناير الماضي بتعاقد النصر مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ميدو سبق له قيادة فريق الوحدة في الدوري السعودي عام 2019، حيث اتجه "العالمي" للتدريب وتولى قيادة عدة أندية في مصر وأبرزها الزمالك، لكنه يعمل حاليا في مجال الإعلام.