أرامكو تنجح في تصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء بالعالم

نجحت أرامكو السعودية، بالشراكة مع معهد اقتصاديات الطاقة الياباني "IEEJ"، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، في إنتاج وتصدير أول شحنة من الأمونيا الزرقاء من المملكة إلى اليابان، حيث تم تصدير أربعين طنًا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة، لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

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وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو، أحمد الخويطر، إن الشحنة المصدرة لليابان هي الأولى على مستوى العالم، وتمثل فرصة كبيرة لعرض إمكانات المواد الهيدروكربونية، كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون.

من جهته، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، ماساكازو تويودا: “تُعد الأمونيا الزرقاء لها تأثير هام في خفض الانبعاثات الكربونية، بهدف المحافظة على التوازن بين البيئة والاقتصاد، حيث يمكن توليد حوالي 10% من الطاقة في اليابان بواسطة 30 مليون طن من الأمونيا الزرقاء.

يأتي هذا الإعلان، وسط تفاؤل بالدور الكبير الذي سيلعبه الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي، إذ يمكن للأمونيا أن تُسهم في مواجهة تحديات ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، بطريقة موثوقة ومستدامة وأسعار معقولة.

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