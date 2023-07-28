الإقالة تضع ماتياس يايسله على أعتاب تدريب الأهلي

أصبح المدير الفني الألماني ماتياس يايسله على أعتاب تولي قيادة الأهلي خلال منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وكانت إدارة الأهلي السعودي توصلت لاتفاق نهائي مع ماتياس يايسله، مدرب فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي، لقيادة "الراقي" لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

إقالة ماتياس يايسله من سالزبورغ

وفي تطور جديد، أعلن نادي سالزبورغ في بيان رسمي، الجمعة، إقالة المدرب ماتياس يايسله من مهامه، بعدما أبلغ النادي برغبته في الانتقال لتدريب الأهلي.

وكشف سالزبورغ في بيانه أن السبب في إقالة المدرب الألماني البالغ من العمر 35 عامًا يعود إلى طلبه الانتقال لتدريب الأهلي قبل 48 ساعة فقط من بداية الدوري النمساوي لموسم 2023-2024.

كما أشار سالزبورغ إلى أن مفاوضات ماتياس يايسله مع النادي السعودي، والتي استمرت لساعات قليلة فقط، وصلت الآن إلى مرحلتها النهائية.

ومن المنتظر أن يلتحق المدرب الألماني بمعسكر الأهلي في النمسا لتحضير الفريق بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

من هو ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي الجديد؟

ماتياس يايسله هو مدرب ألماني الجنسية من مواليد عام 1988، أي يبلغ من العمر 35 عاما.

بدأ ماتياس يايسله مسيرته التدريبية قبل 9 سنوات كمساعد مدرب في قطاع الناشئين بنادي لايبزيغ الألماني.

وفي 2017، عمل كمساعد مدرب في نادي بروندبي الدنماركي، قبل أن يتولى تدريب فريق سالزبورغ تحت 18 عاما في منصب المدير الفني.

كذلك، أشرف على تدريب ليفيرنج فريق الدرجة الثانية النمساوي بعد رحيل الدنماركي بو سفينسون إلى ماينز الألماني.

وفي يوليو/تموز 2021، تولى تدريب الفريق الأول بنادي سالزبورغ النمساوي ونجح في تحقيق نجاحات عديدة معه.

ما إنجازات ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي الجديد؟

ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي الجديد سبق له أن قاد الفرق التي دربها في 132 مباراة بكل المسابقات.

وحقق مدرب الأهلي المنتظر الفوز في 96 مباراة بنسبة نجاح 73%، مقابل 14 خسارة و22 تعادلا.

وتوج بلقب الدوري النمساوي مرتين والكأس المحلية مرة واحدة، وحصل على جائزة أفضل مدرب مرة واحدة موسم 2021-2022.

كما يملك المدرب الألماني علاقة جيدة مع اللاعبين، وهو ما يظهر في الفيديو التالي.