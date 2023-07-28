6 أشهر سجناً و100 ألف ريال غرامة لمخالف انتحل لقب “مهندس”

ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين مخالفاً لنظام مزاولة المهن الهندسية.

جاء ذلك خلال الحملات التفتيشية التي تنفذها فرق مأموري الضبط التابعة للهيئة على المنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة.

الوافد يحمل الجنسية السورية

وقال أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف إن الهيئة نجحت في ضبط وافد من الجنسية السورية قام بمخالفة المادة الحادية عشرة من نظام مزاولة المهن الهندسية، وهي انتحال لقب "مهندس" في مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة للممارسة المهنية.

وأكملت الهيئة الإجراءات النظامية بحق المخالف وفق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتمت إحالته إلى النيابة العامة حسب الاختصاص حيث صدر حكم قضائي بسجنه 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال لمخالفته للنظام.

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