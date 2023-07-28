اعتماد المركز السعودي لمهام البحث والإنقاذ مركزًا دوليًا لاستقبال ومعالجة إشارات الاستغاثة

اعتمد المركز الإسباني -المشرف على إقليم توزيع المعلومات الأوسط الجنوبي من العالم-، المركز السعودي لمهام البحث والإنقاذ (SAMCC) كأحد المراكز الدولية القادرة على استقبال ومعالجة جميع بيانات إشارات الاستغاثة التي يطلق عليها (LGM - MCC).

المركز اجتاز جميع الاختبارات بكفاءة

وجاء اعتماد المركز بعد اجتيازه لجميع الاختبارات التي أجراها عليه المركز الإسباني، وتحت إشراف من الهيئة العامة للطيران المدني، من خلال استقبال ومعالجة جميع بيانات إشارات الاستغاثة التي تصدر من جميع أنواع الأجهزة المخصصة للطائرات أو السفن أو الأفراد، التي يتم رصدها عبر الأقمار الصناعية سواء منخفضة أو متوسطة أو ثابتة المدار، (GEOSAR,MEOSAR,LEOSAR) وسيُمكن هذا الإنجاز من تطبيق مفهوم النظام العالمي للاستغاثة والسلامة في مجال الطيران(GADSS).

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