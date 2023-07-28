مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة وصعدة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي، في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة.

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وجرى خلال الفترة من 12 - 18 يوليو 2023م، في محافظة حجة ضخ 773.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 7.036.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 197 حقيبة نظافة لدورات المياه.

وفي محافظة صعدة جرى ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.