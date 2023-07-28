مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 17,287 سلة غذائية في نواكشوط

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية في موريتانيا، حسب "واس".

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وجرى أمس توزيع 17,287 سلة غذائية في العاصمة نواكشوط، استفاد منها 103,722 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في جمهورية موريتانيا، تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.