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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 17,287 سلة غذائية في نواكشوط

28 يوليو 2023 · < 1 minutes
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 17,287 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في نواكشوط
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 17,287 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في نواكشوط

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الغذائية في موريتانيا، حسب "واس".

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مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 17,287 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في نواكشوط
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 17,287 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في نواكشوط

وجرى أمس توزيع 17,287 سلة غذائية في العاصمة نواكشوط، استفاد منها 103,722 فردًا من الفئات الأكثر احتياجًا.

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 17,287 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في نواكشوط
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 17,287 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجًا في نواكشوط

يأتي ذلك ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في جمهورية موريتانيا، تحقيقًا للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين هناك.