السفير الأمريكي بالخرطوم يصل إلى جدة لاستئناف جهود الحوار بين الجيش والدعم السريع

وصل جون جودفري، السفير الأمريكي بالخرطوم، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لاستئناف جهود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وغرد السفير الأمريكي بالخرطوم، عبر حسابه على منصة "إكس"، الجمعة، قائلاً: "لا يمكن لأطراف النزاع أن تملي على السودان مستقبل ما بعد الصراع، ولا تزال الولايات المتحدة منخرطة بعمق مع الأطراف في الجهود المبذولة لإسكات البنادق واستعادة السلام والأمن والاستقرار في السودان".

تصاعد التهديدات الصحية

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تصاعد التهديدات الصحية مع تصاعد الحرب في السودان وفرار الملايين، بحثًا عن الأمان داخل السودان وعبر الحدود إلى الدول المجاورة حيث الخدمات الصحية هشة ويصعب الوصول إليها.

ولم يتم احتواء الحرب، التي اندلعت في 15 أبريل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، داخل البلاد ولكن لها تداعيات إقليمية عميقة.

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