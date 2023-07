السفير الأمريكي بالخرطوم: أشكر السعودية على كل جهودها بشأن السودان

أعرب السفير الأمريكي بالخرطوم جون جودفري، عن سعادته بالعودة للمملكة العربية السعودية، لاستئناف جهود الحوار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

اقرأ أيضا| السفير الأمريكي بالخرطوم يصل إلى جدة لاستئناف جهود الحوار بين الجيش والدعم السريع

وكتب جودفري، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "يسعدني العودة إلى المملكة العربية السعودية للتشاور مع الشركاء بشأن الجهود المتعلقة بالسودان".

أضاف: "أشكر مرة أخرى المملكة العربية السعودية على كل جهودها، وعلى استضافتنا".

ووصل جون جودفري، السفير الأمريكي بالخرطوم، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة، لاستئناف جهود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع، حسب "العربية".

Pleased to have been back in Saudi Arabia to consult with partners on efforts related to Sudan. I was gratified to meet during my visit with a group of locally engaged staff (LES) from Embassy Khartoum – thank you again to Saudi Arabia for all its efforts in the evacuation from…

— John Godfrey (@USAMBSudan) July 28, 2023