كأس الملك سلمان.. الرجاء يستهل مشواره بفوز قاتل على شباب بلوزداد

استهل نادي الرجاء المغربي، مشواره في منافسات كأس الملك سلمان (البطولة العربية 2023)، بفوز قاتل على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة.

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المبارة جمعت الرجاء وشباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بكأس الملك سلمان، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

افتتح شباب بلوزداد التسجيل في الدقيقة 9، ثم تعادل الرجاء في الدقيقة 58 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 94 أحرز الفريق المغربي هدفا قاتلا، ليقتنص أول ثلاث نقاط في البطولة العربية.

ويعد نادي الرجاء المغربي حامل لقب البطولة العربية بعدما توج به في النسخة الماضية على حساب نادي اتحاد جدة السعودي.