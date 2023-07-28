حميدتي يعتذر للشعب السوداني بسبب مأساة الحرب اللعينة

ذكر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الجمعة، أن قيادة الجيش السوداني تعمل بتعليمات من قيادة النظام السابق.

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ونشرت قوات الدعم السريع، مقطع فيديو يظهر فيه حميدتي لأول مرة منذ شهور، مصحوبا بتعليق عبر "تويتر": "من ميدان المعركة متوسطاً جنوده.. قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو يخاطب جماهير الشعب السوداني العظيم".

أضاف حميدتي: "نترحم لجميع شهدائنا جميعا، ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى، ونعتذر لكل سوداني وسودانية، كبارا وصغارا وشبابا، بسبب مأساة هذه الحرب اللعينة".

تابع: "يمكن أن نصل لاتفاق خلال 24 ساعة إذا تغيرت هيئة قيادة الجيش السوداني، نحن دعاة سلام وليس دعاة فتنة، وعلى البرهان تسليم نفسه".

ودمّرت الحرب التي اندلعت في منتصف أبريل الماضي، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، العاصمة الخرطوم، وتسببت في زيادة حدة أعمال العنف بدافع عرقي في دارفور، وتسببت في نزوح أكثر من 3 ملايين شخص إلى الدول المجاورة.