بعد إعلان ضم محرز.. سفيان أمرابط يوافق على الانتقال إلى الأهلي

وافق المغربي الدولي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا الإيطالي، على الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم الجمعة، فإن أمرابط أعطى الضوء الأخضر للانتقال إلى الأهلي، بعد مفاوضات بين الطرفين خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضافت أنه من ناحية أخرى فإن الأهلي دخل في مفاوضات متقدمة مع فيورنتينا للموافقة على السماح للاعب المغربي بالرحيل هذا الصيف.

وبرز اسم سفيان أمرابط في الكرة الأوروبية، بعد تألقه اللافت مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر، نوفمبر الماضي، حيث كان أحد أبرز لاعبي البطولة، وقاد فريق الأسود للتأهل إلى المربع الذهبي.

وارتبط اسم مرابط بالانتقال إلى أكثر من نادٍ أوروبي كبير، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير الماضي، أو فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن بين هذه الأندية، برشلونة، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونيخ، وغيرها.

الأهلي يعلن ضم محرز

وتأتي موافقة سفيان أمرابط على الانتقال إلى الأهلي، بعد ساعات قليلة من الإعلان عن انضمام رياض محرز إلى الفريق الأخضر قادمًا من مانشستر سيتي.

أعلن الأهلي التعاقد مع النجم الدولي رياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ويواصل فريق الأهلي تدعيم صفوفه قبل خوض منافسات الموسم الجديد من دوري روشن السعودي.

ونشر الأهلي فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيه: "انتهى الانتظار، رياض حقيقة".

وسيمتد العقد لمدة 4 مواسم حتى عام 2027.

محرز هو سادس صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد الخماسي إدوارد ميندي، وروبرتو فيرمينو، وسميحان النابت، وفهد الرشيدي، وعبدالله عطيف.