نتفليكس تخصص 900 ألف دولار لوظيفة “خبير في الذكاء الاصطناعي”

موجة من الغضب تجتاح العاملين في هوليوود سواء كانوا كتاب أو ممثلين، بسبب نشر نتفليكس إعلان وظيفي تبحث فيه عن خبير في الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت نتفليكس عن تخصيص 900 ألف دولار سنويًا، لصاحب الوظيفة، وسوف ينضم لفريق "منصة التعلم الآلي"، الذي يقود خوارزمية نتفليكس لمساعدة المشاهدين على اختيار برامج جديدة لمشاهدتها.

وتنفذ نقابات هوليوود إضراباً بسبب مخاوف بشأن كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الترفيه والرواتب.

وأكد العاملين أن الوظيفة، التي كتبت عنها لأول مرة منظمة "ذا إنترسبت" يوم الثلاثاء، هي واحدة من عدة وظائف مدرجة في صفحة وظائف نتفليكس التي تبحث عن متقدمين من ذوي الخبرة في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

وليس من الواضح من إعلان الوظيفة ما إذا كان الدور سيقدم المشورة بشأن المحتوى، أي البرامج التلفزيونية والأفلام التي تختار نتفليكس الاستثمار فيها.

قلق النقابة من استخدام الذكاء الاصطناعي

ويبدو أن وصف الدور الوظيفي يشير إلى أنه سيتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي لتقييم احتياجات التمويل للبرامج المختلفة.

وهذا ما تقلق منه النقابة التي تمثل الممثلين، "ساغ-أفترا"، التي تحدثت عن مخاوفها من أن الخوارزميات لديها الكثير من القوة.

وقالت فران دريشر، من النقابة لمجلة "تايم"، إن النجاح الفريد لأي فيلم أو برنامج تلفزيوني أصبح الآن أقل أهمية بكثير مما كان عليه عندما كان البث التلفزيوني هو السائد.

وزعمت أن "الخوارزميات تحدد عدد الحلقات التي يجب أن يكون عليها الموسم، قبل أن يصل إلى عدد كبير من المشتركين الجدد، كما تحدد عدد المواسم التي يجب أن يتم تشغيلها في المسلسل".

وأضافت: "هذا يقلل من عدد الحلقات في كل موسم إلى ما بين ستة إلى 10 حلقات ويقلل من عدد الفصول إلى ثلاثة أو أربعة. لا يمكنك العيش على ذلك".

وتابعت: "يتم إقصاؤنا بشكل منهجي من مصدر رزقنا من خلال نموذج عمل تم فرضه علينا، مما خلق عدداً لا يحصى من المشاكل للجميع، صعوداً وهبوطاً في السلم الإداري".

نتفليكس ترفض التعليق

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت نتفليكس عن إطلاق تطبيق جديد باسم "ماي نتفليكس"، والذي تسميه الشركة "متجراً شاملاً مصمماً لك مع اختصارات سهلة لمساعدتك في اختيار ما تريد مشاهدته".

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