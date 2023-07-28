الخارجية الأمريكية: تطورات الأوضاع بالنيجر مقلقة.. وندعم الرئيس المنتخب ديمقراطيًا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية صامويل وربيرغ، إن الاستيلاء على السلطة من رئيس النيجر محمد بازوم، يضع التعاون الضخم مع حكومة النيجر على المحك.

أضاف متحدث الخارجية الأمريكية، أن "تطورات الأوضاع بالنيجر مقلقة بالنسبة للولايات المتحدة، ونود التأكيد أن واشنطن تدعم بقوة الرئيس المنتخب ديمقراطيًا، وتدين بأشد العبارات أي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة وإخلال النظام الدستوري".

وأضاف: "ندعو بشدة للإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته واحترام سيادة القانون والسلام العام"، متوقعا أن يؤدي الاستيلاء على السلطة إلى توقف التعاون الأمني وغير الأمني مع حكومة النيجر، مما يعرض الشراكات الأمنية وغير الأمنية الحالية للخطر.

وتابع: "نحن وشركاء النيجر في أفريقيا نراقب عن كثب هذا الوضع لتحديد خطواتنا المقبلة".

عبد الرحمن تشياني رئيسا لمجلس انتقالي في النيجر

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي في النيجر بعد الاستيلاء على السلطة يوم الأربعاء.

وفي أول ظهور علني له، اليوم الجمعة، على التلفزيون الرسمي؛ قال "تشياني" إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

أضاف أنه "في عهد الرئيس محمد بازوم، كان هناك خطابا أراد أن يجعل الناس يعتقدون أن كل شيء على ما يرام، بينما الواقع القاسي يحمل موت ونازحين وإذلال وإحباط".

تابع: "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد رغم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من الشركاء الخارجيين".

وتولى الجنرال عبد الرحمن تشياني، قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2015 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.

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