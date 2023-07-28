طوارئ مستشفى النساء والأطفال في رفحاء تخدم 29 ألف مستفيد في 3 أشهر

تستمر مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة رفحاء، في تقدم خدامتها للمواطنين من خلال قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية بمختلف التخصصات الطبية.
وقدمت المستشفى خدمتها لأكثر من 29664 مستفيدًا، خلال الفترة من 12 / 04 / 2023م إلى 11 / 07 / 2023م.
خدمات مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة رفحاء
- أفاد المستشفى أن مجموع المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 25,842، حيث استقبلهم القسم وقدَّم لهم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.
- استقبل قسم العيادات الخارجية 3,822 مستفيدًا.
- وصل عدد المستفيدين من فحوصات المختبر 20,590.
- عدد العمليات الكلي 322 عملية.
- عدد المنومين بالنساء والولادة 987.
- عدد عمليات النساء 259 عملية.
- عدد فحوصات الأشعة 979 فحصًا.
- عدد الأطفال المنومين 1,026 طفلًا.
- بلغ عدد عمليات الأطفال 63 عملية.
- عدد حالات العلاج الطبيعي 768 حالة.
- عدد الولادات الطبيعية 223 ولادة.
- عدد المنومين بقسم حديثي الولادة 767 طفلًا.
- عدد المنومين بعناية الأطفال 32 طفلًا.
- بلغ عدد الوصفات الطبية 33,383 وصفة.