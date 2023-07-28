طوارئ مستشفى النساء والأطفال في رفحاء تخدم 29 ألف مستفيد في 3 أشهر

تستمر مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة رفحاء، في تقدم خدامتها للمواطنين من خلال قسمي الطوارئ والعيادات الخارجية بمختلف التخصصات الطبية.

وقدمت المستشفى خدمتها لأكثر من 29664 مستفيدًا، خلال الفترة من 12 / 04 / 2023م إلى 11 / 07 / 2023م.

خدمات مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة رفحاء