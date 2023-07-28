“التسلل” يلغي هدف رونالدو الرائع في شباك الشباب

هز البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، شباك الشباب في مباراة الفريقين التي أقيمت السبت ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية للأندية)، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبدأ كريستيانو رونالدو المباراة على مقاعد البدلاء، بعد أن شارك النجم البرتغالي مع النصر في مباراة إنتر ميلان الودية التي أقيمت أمس الخميس في اليابان.

وأشرك المدرب البرتغالي لويس كاسترو مواطنه في الدقيقة 62 من مباراة الشباب على حساب عبدالرحمن آدم.

رونالدو يسجل هدفًا غير محتسب

وتسلم رونالدو كرة بينية طولية مميزة عند الدقيقة 75، ثم حولها مباشرة بتسديدة رائعة "على الطائر" إلى داخل الشباك.

وقبل أن يحتفل رونالدو بهدفه الصاروخي، ألغى الحكم الهدف بسبب تسلل النجم البرتغالي، وتأكد من القرار بعد مراجعة حكم تقنية الفيديو.

ويلعب النصر في المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان للأندية، والتي تضم إلى جانبه الشباب والزمالك والاتحاد المنستيري.