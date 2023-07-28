بايدن: معدلات التوظيف في عهدي الأعلى منذ 40 عامًا 

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ارتفاع معدلات التوظيف خلال فترة ولايته الحالية بين الأميركيين لتصبح الأعلى في 40 عامًا.

وقال الرئيس الأميركي، يوم الجمعة، خلال جولة في ولاية ماين الأميركية، إن إدارته وفرت خلال سنتين وظائف للأميركيين أكثر مما وفره أي رئيس سابق منذ أربعين عامًا.

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بناء الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى

وأضاف: "حرصت منذ تولي الرئاسة إلى إعادة بناء الاقتصاد من الأسفل إلى الأعلى"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع من المتوقع بينما تتراجع نسبة التضخم.

وانتعش الاقتصاد الأميركي بعض الشيء، هذا العام، نتيجة رفع معدلات الفائدة مرات عدة للتعامل مع التضخم، على الرغم من توقع الاحتياطي الفيدرالي بأن تدخل البلاد في ركود بحلول نهاية العام.

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تباطؤ قوي في معدلات التضخم

وسجل التضخم مجددًا تباطؤًا قويًا في الولايات المتحدة، في يونيو، عند 3 في المائة بوتيرة سنوية، ويكون بهذا بلغ أدنى مستوى له منذ مارس 2021، لكنه ما زال أعلى من هدف 2 في المئة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لأرقام نشرتها وزارة العمل الأسبوع الماضي.

وفي مايو، ذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن ناتج الاقتصادي المحلي ارتفع بنسبة أعلى مما كان يعتقد في السابق، خلال الفصل الأول من هذا العام.