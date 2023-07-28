ريال مدريد ضد برشلونة.. مواعيد أهم مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت إقامة عدة مباريات سواء على مستوى الوديات التحضيرية التي تخوضها الأندية الأوروبية الكبرى استعدادًا للموسم الجديد، أو بطولة كأس العالم للسيدات.

ولعل أبرز مباريات اليوم هي مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لافتتاح الموسم في الدوري الإسباني، أغسطس المقبل.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية على ملعب AT&T ستايديوم في مدينة أريلنجتون الأمريكية.

وكان ريال مدريد فاز على نظيره مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة، بينما خسر برشلونة على يد أرسنال بنتيجة 2-5 فجر الخميس الماضي.

مواعيد أهم مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

مباريات ودية

- الساعة 01:00 ظهرًا.. بايرن ميونيخ وكاواساكي فرونتال الياباني.

- الساعة 12:00 صباحًا.. ريال مدريد وبرشلونة.. عبر قناة AD Sports 1 HD.

كأس العالم للسيدات

- الساعة 10:30 صباحًا.. السويد وإيطاليا.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- الساعة 01:00 ظهرًا.. فرنسا والبرازيل.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

- الساعة 03:30 عصرًا.. بنما وجامايكا.. عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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