مصر.. إقامة المباريات قبل المغرب لتقليل استهلاك الكهرباء

قامت وزارة الشباب والرياضة في مصر ، بإرسال تعميم لكل من الاتحاد المصري لكرة القدم ومديريات الشباب والرياضة في جميع محافظات الجمهورية، باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، في ضوء قرارات مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة.

وفيما يخص مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات جاء التوجيه كالتالي: "بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية فى ظل أزمة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وما أدت إليه من تداعيات على قطاع الكهرباء، وفي ضوء تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة بالمباني والمرافق بمختلف مؤسسات الدولة ومنها الهيئات الشبابية الرياضية".

أضافت الوزارة: "وبناء على ذلك تضمن التعميم الصادر لمديريات الشباب والرياضة في مصر، بإعمال شئونها بصفتها الجهة الإدارية المختصة وفقا لنص المادة رقم (1) من قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وتعديلاته باتخاذ اللازم نحو التنبيه على الأندية الرياضة بأن تلعب كل المباريات في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً، وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء فى المنشآت الشبابية والرياضية والاستادات والملاعب المفتوحة".

وفيما يخص الاتحاد المصرى لكرة القدم، بناء على ما سبق من اتخاذ التدابير اللازمة وتنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء، فقد تضمن الخطاب المرسل للاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام باتخاذ اللازم بأن تلعب كل المباريات فى جميع المسابقات الرياضية في الوقت قبل المغرب بداية من السادسة مساءً، وتنتهي المباريات مع حلول المغرب مباشرةً لتقليل استهلاك الكهرباء فى المنشآت الشبابية والرياضية، حسب وزارة الشباب والرياضة المصرية.