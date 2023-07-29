تناول وجبة الإفطار قبل هذا الوقت يمكن أن يمنع مرض السكري

كشفت دراسة طبية حديثة عن الفوائد الهائلة لتناول الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا.

قالت الدراسة، التي أجراها باحثون في معهد برشلونة للصحة العالمية، إن تناول وجبة الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا كان مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 59٪ مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحًا.

توقيت الإفطار مهم في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية

قالت آنا بالومار كروز، الباحثة في المعهد الإسباني والمؤلفة الرئيسية للدراسة، إن "توقيت تناول الإفطار يلعب دورًا مهمًا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، والتحكم في الجلوكوز والدهون".

تستند الدراسة إلى استبيان استقصائي مع 100000 شخص، سجلوا ما أكلوه وشربوه ومتى أكلوا على مدار 24 ساعة في ثلاثة أيام غير متتالية.

ثم تم حساب متوسط ​​سجلات الغذاء لأول سنتين من المتابعة، والسنوات اللاحقة (متوسط ​​7 سنوات) لتقييم الحالة الصحية لكل فرد.

وتم تشخيص 963 حالة جديدة من مرضى السكري من النوع 2 خلال فترة الدراسة، ولوحظ أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام بعد الساعة 9 صباحًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

لخصت كروز النتائج، التي نُشرت في المجلة الدولية لعلم الأوبئة، قائلة: "تشير نتائجنا إلى أن تناول وجبتك الأولى قبل الساعة 8 صباحًا ووجبتك الأخيرة قبل الساعة 7 مساءً قد يساعد في تقليل فرصة الإصابة بالمرض".

ماذا عن باقي الوجبات؟

لاحظ الباحثون أيضًا أن تناول العشاء في وقت متأخر (بعد الساعة 10 مساءً) يبدو أنه يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

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وارتبط تناول الطعام بشكل متكرر (حوالي 5 مرات في اليوم) بانخفاض معدل الإصابة بالأمراض.

وفترات الصيام الممتدة مفيدة إذا كان النظام الغذائي يشمل الإفطار المبكر (قبل الساعة 8 صباحًا) والعشاء المبكر.