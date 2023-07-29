9 نصائح تساعدك على النجاة من الإجهاد الحراري

يحدث الإجهاد الحراري عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل كبير بسبب الطقس الحار.

ويشعر المصابون بالإجهاد الحراري ببعض الأعراض مثل التعب والضعف والدوار والصداع، أو زيادة وسرعة ضربات القلب.

وقد يحدث الجفاف ونقص إخراج البول بعد التعرض لارتفاع درجة الحرارة.

وفيما يلي نستعرض عدة نصائح تساعدك على الوقاية من خطر الإجهاد الحراري:

1- الابتعاد عن أشعة الشمس المباشرة.

2- ارتداء ملابس قطنية خفيفة.

3- استخدم مظلة أثناء المشي لحماية نفسك من أشعة الشمس.

4- تجنب التعرض المطول لأشعة الشمس بالملابس الخفيفة.

5- تجنب الخروج خلال فترات الذروة من الحرارة (من 2 مساءً إلى 4 مساءً).

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6- ضمان التهوية الطبيعية الجيدة وتقليل الاعتماد على التكييف.

7- شرب الكثير من السوائل مثل الماء وفاكهة الصيف.

8- لا تتنقل بشكل متكرر بين الطقس الحار والبارد.

9- عدم ترك كبار السن والأطفال في السيارة، وعدم إغلاق النوافذ لفترة طويلة.