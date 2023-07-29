فينيسيوس: كريستيانو رونالدو قدوتي وملهمي

عبر الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالحصول على القميص رقم 7 مع النادي الملكي.

ونشرت حسابات نادي ريال مدريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفينيسيوس، وهو يتحدث عن رقم قميصه الجديد في الموسم المقبل.

وقال فينيسيوس "سعيد وممتن بعد اختياري لارتداء هذا القميص، الذي ارتداه بالفعل كريستيانو رونالدو وخوانيتو".

وأضاف "أتمنى التوقيع على موسم رائع مع ريال مدريد".

حلم أصبح حقيقة

وتابع نجم السامبا "رونالدو قدوتي وملهمي، لقد تابعته منذ مباراته الأولى في الريال، وكنت أحلم بارتداء القميص رقم 7".

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وكان فينيسيوس جونيور يرتدي القميص رقم 20 منذ انضمامه لصفوف ريال مدريد.

وحصل فيني على القميص رقم 7 عقب رحيل النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.