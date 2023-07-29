الحزم‬⁩ يعلن التعاقد مع المزيريب قادمًا من الباطن‬⁩

أعلن نادي الحزم، الجمعة، تعاقده مع يوسف المزيريب، قادمًا من نادي الباطن، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويمتد عقد المزيريب مع نادي الحزم حتى عام 2026.

واحتفى الحساب الرسمي لنادي الحزم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بالمزيريب، من خلال بق مقطع فيديو تضمَّن أبرز أهدافه مع الباطن، مرفق معه تعليق: "يوسف المزيريب حزماوي".

المزيريب عاشر صفقات الحزم

وبات المزيريب، البالغ من العمر 25 عامًا، عاشر صفقات الحزم خلال "الميركاتو" الصيفي الجاري.

وكان نادي الحزم قد أعلن التعاقد مع طلال العبسي، ومحمد الثاني، ونواف الحبشي، وماجد الغامدي، وسلطان تنكر.

كما تعاقد الحزم مع التونسي أيمن دحماني، والقُمري فايز سليماني، والبرتغالي أنطونيو توزي، والبرازيلي فينيسيوس جويس.