يوسف النصيري أحدث أهداف الهلال في الميركاتو

دخل الدولي المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية الإسباني خيارات إدارة الهلال السعودي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الهلال دخل في مفاوضات جادة مع إدارة نادي فولهام الإنجليزي للتعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الفريق، لكن لم يتوصل الناديان لاتفاق حتى الآن

يوسف النصيري يدخل خيارات الهلال

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن يوسف النصيري مهاجم إشبيلية والمنتخب المغربي دخل قائمة اهتمامات الهلال بعد فشل المفاوضات مع ألكسندر ميتروفيتش.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الهلال وضعت النصيري في صدارة خياراتها، تحسُّبًا لعدم الوصول إلى اتفاق مع ميتروفيتش.

وأشارت نقلا عن مصادر خاصة إلى أن المفاوضات مع فولهام تشهد عدم توافق في الجوانب المالية، وهو ما دفع إدارة الهلال للتحرك سريعًا من أجل توفير بدلاء، يتقدمهم يوسف النصيري الذي برز بشكل لافت في كأس العالم.

ونجح النصيري في قيادة منتخب المغرب للتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، حين سجل هدف فوز بلاده 1-0 على منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي.

وسبق لصاحب الـ26 عاما تمثيل ناديي مالاجا وديبورتيفو ليجانيس الإسبانيين، قبل الانتقال إلى مواطنهما إشبيلية عام 2020.

وتألق النصيري بشكل لافت مع منتخب بلاده في مونديال قطر الذي وصل فيه المنتخب المغربي إلى الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي في تاريخ البطولة، وسجَّل اللاعب هدفين ضد والبرتغال.