ميسي تحت الحصار الجماهيري في أحد متاجر ميامي (فيديو)

انقض المشجعون على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي أثناء مغادرته متجرًا في ميامي.

وصنع ليونيل ميسي الحدث في الولايات المتحدة الأمريكية منذ وصوله إلى إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

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وفي مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، رصدت الكاميرات انتظار عدد من مشجعي ميسي خارج أحد المتاجر الشهيرة للملابس الرياضية.

وشوهد النجم الأرجنتيني وهو يغادر المتجر بصحبة أطفاله الثلاثة وزوجته أنتونيلا روكوزو، وكانت الجماهير تهتف "ميسي، ميسي، ميسي".

الأسطورة ميسي لحظة خروجه من محل أديداس في ميامي قبل قليل 😨 pic.twitter.com/r6fp0bxLAS — Messi Xtra (@M30Xtra) July 28, 2023

ولم يحظ سوى عدد قليل من هؤلاء الأشخاص بفرصة التقاط صورة سيلفي مع ليونيل ميسي، الذي تبعه العديد من الأشخاص الآخرين للسيارة التي كانت تنتظره هو وعائلته لمغادرة المتجر، ورد لاعب إنتر ميامي بابتسامة عل وجهه.

جدير بالذكر أن مغامرة ليونيل ميسي في أمريكا بدأت بطريقة استثنائية، حيث سجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين له مع إنتر ميامي، وكلاهما في مرحلة المجموعات من بطولة كأس الدوريات.