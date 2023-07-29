غداً.. الإعلان النهائي للقبول بجامعة جازان وبداية تعديل المقاعد الشاغرة

أعلنت جامعة جازان موعد الإعلان النهائي للقبول وبداية تعديل المقاعد الشاغرة.

وحدّدت الجامعة الأحد، موعداً للإعلان النهائي للقبول، وحصول الطلبة على أرقامهم الجامعية، وبداية فترة التعديل على المقاعد الشاغرة إلكترونياً، التي تستمر إلى يوم الثلاثاء 14 محرم 1445هـ‍.

عملية الترقية على الرغبات الأعلى تتم إلكترونياً

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة جازان الدكتور أحمد فقيهي، إن عملية الترقية على الرغبات الأعلى تتم إلكترونياً بعد تأكيد القبول، مشيرًا إلى أن تأكيد القبول بدأ من بعد ظهر الخميس الماضي وينتهي اليوم.

وشهدت بوابة القبول لهذا العام تنافساً كبيراً باستقبالها 33.542 طلباً إلكترونياً، بزيادة بلغت 42% عن العام الماضي.

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