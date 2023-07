بعد محرز.. الأهلي يحسم صفقته الرابعة من الدوري الإنجليزي

حسم الأهلي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ساعات من تعاقده مع الجزائري رياض محرز.

وأعلن الأهلي مساء الجمعة عن تعاقده مع رياض محرز قادما من مانشستر سيتي، بعقد يمتد لأربعة أعوام حتى نهاية موسم 2026-2027.

اقرأ أيضا.. رسميا.. الأهلي يعلن تعاقده مع رياض محرز

وبحسب ما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن ألان سانت ماكسيمين نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أكمل صفقة انتقاله للنادي الأهلي.

وأشار صحفي "سكاي سبورت" إلى أن ماكسيمين اجتاز الفحوصات الطبية في الأهلي منذ 8 أيام بالضبط، وتم توقيع المستندات، ولا توجد مشاكل على الإطلاق، وتبقى الإعلان الرسمي، وسيتم ذلك قريبًا.

وأوضح فابريزيو رومانو أن الأهلي أراد الإعلان عن صفقة رياض محرز قبل أي توقيع آخر.

Allan Saint-Maximin deal was never in doubt. Medical completed exactly 8 days ago, documents signed, no issues at all. Al Ahli will make it official soon 🟢🇸🇦

Al Ahli wanted to announce Mahrez before any other signing, then now ready to unveil one more star with ASM joining. pic.twitter.com/vhxT2GsjRS

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2023