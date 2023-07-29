بعد محرز.. الأهلي يحسم صفقته الرابعة من الدوري الإنجليزي

حسم الأهلي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ساعات من تعاقده مع الجزائري رياض محرز.

وأعلن الأهلي مساء الجمعة عن تعاقده مع رياض محرز قادما من مانشستر سيتي، بعقد يمتد لأربعة أعوام حتى نهاية موسم 2026-2027.

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الأهلي يحسم تعاقده مع ألان سانت ماكسيمين

وبحسب ما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن ألان سانت ماكسيمين نجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي أكمل صفقة انتقاله للنادي الأهلي.

وأشار صحفي "سكاي سبورت" إلى أن ماكسيمين اجتاز الفحوصات الطبية في الأهلي منذ 8 أيام بالضبط، وتم توقيع المستندات، ولا توجد مشاكل على الإطلاق، وتبقى الإعلان الرسمي، وسيتم ذلك قريبًا.

وأوضح فابريزيو رومانو أن الأهلي أراد الإعلان عن صفقة رياض محرز قبل أي توقيع آخر.

Allan Saint-Maximin deal was never in doubt. Medical completed exactly 8 days ago, documents signed, no issues at all. Al Ahli will make it official soon 🟢🇸🇦 Al Ahli wanted to announce Mahrez before any other signing, then now ready to unveil one more star with ASM joining. pic.twitter.com/vhxT2GsjRS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2023

تفاصيل تعاقد الأهلي مع ألان ساينت ماكسيمين

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أتليتيك" الإنجليزية، فإن الأهلي حسم التعاقد مع ألان سانت ماكسيمين مقابل دفع 30 مليون يورو لنيوكاسل.

وكشف الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا في وقت سابق أن الأهلي توصل لاتفاق مع سانت ماكسيمين على ضمه لمدة 3 مواسم براتب سنوي 12 مليون يورو.

صفقات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية

وكان الأهلي، العائد إلى الدوري السعودي للمحترفين، قد أبرم 3 صفقات من الدوري الإنجليزي هذا الصيف، وسيكون ألان سانت ماكسيمين الرابع.

وتعاقد الأهلي مع كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو من ليفربول، والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي، بجانب رياض محرز من مانشستر سيتي.

ماذا قدم ألان سانت ماكسيمين مع نيوكاسل؟

ألان سانت ماكسيمين يبلغ من العمر 26 عامًا، ويلعب في صفوف نيوكاسل منذ صيف 2019، حيث يمتلك الجناح الفرنسي عقدًا حتى صيف 2026.

سانت ماكسيمين يلعب كبديل مع نيوكاسل، ولعب 124 مباراة في جميع المسابقات، استطاع خلالها أن يسجل 13 هدفًا ويقدم 21 تمريرة حاسمة لزملائه.

وعلى المستوى الدولي، خاض جناح نيوكاسل سبع مباريات مع منتخب فرنسا إلا أنه لم يسجل أي هدف.