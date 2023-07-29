الحرائق تحول جزيرة رودس اليونانية إلى رماد

تسببت حرائق أثارتها موجة حر شديدة في إجلاء كبير للسكان والسياح في جزيرة رودس اليونانية مع احتراق الغابات الذي استمر أسبوعًا.

ومع احتدام حرائق الغابات، عمل السائحون والسكان على إطفاء حرائق المنتجعات الساحلية.

وانخفضت درجات الحرارة إلى حد ما، الجمعة، وساعدت الرياح الهادئة رجال الإطفاء على احتواء الحرائق.

أضرار جسيمة تخلفها الحرائق

وتضررت محمية طبيعية داخلية، وتلقت الجزيرة المهجورة وعدًا بدعم الدولة.

واندلعت الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بما في ذلك خارج العاصمة أثينا ورودس.

وقتل خمسة اشخاص في الحرائق بينهم طياران من رجال الإطفاء.

ويعد شهر يوليو هو أكثر الشهور سخونة على مستوى العالم، ومن المتوقع أن يكون عام 2023 هو العام الأكثر حرارة.

رائد فضاء يوثق حرائق تركيا واليونان

وثق رائد الفضائي الإماراتي، سلطان النيادي، حرائق تركيا واليونان من محطة الفضاء الدولية.

ونشر النيادي، الجمعة، عبر حسابه على (تويتر) صورتين للدخان المتصاعد من حرائق الغابات في اليونان وتركيا، التقطهما من محطة الفضاء الدولية.

خلال مرورنا فوق كل من #تركيا و #اليونان.. التقطت هذه الصور من الفضاء، والتي تُظهر سحب الدخان المتصاعدة نتيجةً لحرائق الغابات التي شهدناها في الأيام الأخيرة..



الصورة الأولى لحرائق اليونان والصورة الثانية لحرائق تركيا.. حفظ الله الجميع من كل مكروه 🙏🏾 pic.twitter.com/8P7bdEB8sA — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) July 28, 2023

وعلق النيادي على الصورتين قائلًا "خلال مرورنا فوق كل من تركيا واليونان.. التقطت هذه الصور من الفضاء، والتي تُظهر سحب الدخان المتصاعدة نتيجة لحرائق الغابات التي شهدناها في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "الصورة الأولى لحرائق اليونان، والصورة الثانية لحرائق تركيا.. حفظ الله الجميع من كل مكروه".