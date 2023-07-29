طقس السبت: استمرار ارتفاع الحرارة في الشرقية والوسطى

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى.
وأكد في إفادة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن درجات الحرارة العظمى تقى مرتفعة مع نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
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— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) July 29, 2023
كما تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان و عسير، وفقا للبيان.
وتراوحت درجات الحرارة بين 44 - 48 درجة مئوية في عدد من مناطق المملكة أمس، وكشف المركز الوطني للأرصاد عن أن الدمام والأحساء سجلتا حرارة بلغت 48 درجة مئوية، فيما سجلت الرياض والقيصومة وشرورة 46 درجة مئوية.
وأضاف أن جدة والقصيم وينبع شهدت حرارة بلغت 45 درجة مئوية، فيما سجلت عرعر 44 درجة مئوية.
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