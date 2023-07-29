الخارجية الأمريكية: دعمنا ثابت لرئيس النيجر وسنواصل العمل حتى إعادة الحكم الديمقراطي

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، بيانًا بشأن الوضع في النيجر. وأجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيًّا مع رئيس النيجر محمد بازوم، أكد فيه على دعم الولايات المتحدة الثابت له، مشددًا على أهمية استمراره في الحكم.

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الحكم الديمقراطي فى النيجر

وقال بلينكن -وفقًا لبيان الخارجية الأمريكية- إن بلاده ستواصل العمل لضمان الاستعادة الكاملة للنظام الدستوري والحكم الديمقراطي في النيجر.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بدور بازوم في تعزيز الأمن ليس فقط في النيجر ولكن في منطقة غرب إفريقيا.

رئيس النيجر الأسبق محمدو يوسفو

ووفقًا لبيان الخارجية الأمريكية، أجرى أنتونى بلينكن اتصالا هاتفيًّا مع رئيس النيجر الأسبق محمدو يوسفو.

وأعرب بلينكن عن قلقه من أن الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا لا يزال رهن الاعتقال. مشيرًا إلى أن المفاوضات لضمان النظام الدستوري في النيجر وصلت إلى طريق مسدود، مطالبًا "يوسفو" بضرورة مواصلة الجهود لحل الوضع لصالح حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًّا.

ماذا حدث في النيجر؟

وأعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني، أنه أصبح رئيسا لمجلس انتقالي في النيجر بعد الاستيلاء على السلطة يوم الأربعاء.

وفي أول ظهور علني له على التلفزيون الرسمي؛ قال "تشياني" إن الجنود استولوا على السلطة في النيجر بسبب تدهور الوضع الأمني.

أضاف أنه "في عهد الرئيس محمد بازوم، كان هناك خطابا أراد أن يجعل الناس يعتقدون أن كل شيء على ما يرام. بينما الواقع القاسي يحمل موت ونازحين وإذلال وإحباط".

تابع: "النهج الأمني الحالي لم يسمح بتأمين البلاد رغم التضحيات الجسيمة التي قدمها شعب النيجر والدعم الملموس والمقدر من الشركاء الخارجيين".

وتولى الجنرال عبد الرحمن تشياني، قيادة الحرس الرئاسي منذ تعيينه في منصبه في العام 2015 من قبل يوسفو محمدو، سلف محمد بازوم.